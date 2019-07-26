Galatasaray’ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Sarı-Kırmızılı ekipteki eski hocası Tudor’la Avusturya kampında buluştu. Al Hilal forması giyen Gomis’le, Udinese’ye çalıştıran Tudor, hazırlık maçı öncesi bir araya gelirken, FANATİK’e özel poz verdiler. Ardından gazetemizin sorularını yanıtlayan Gomis, “Galatasaray’ın iyi durumda olduğunu görmek çok güzel. Son iki sezon Galatasaray Süper Lig’de şampiyon oldu. Bu çok güzel bir gelişmeydi. Umuyorum ki bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çok daha iyi işlere imza atacaklar. Çünkü Galatasaray büyük bir kulüp ve hak ettiği yer kesinlikle bu seviye olmalı” diye konuştu.

‘Benim aklım hep Galatasaray’da’

Adının bir süre Fenerbahçe ile anılmasını da yorumlayan Gomis, “Fenerbahçe’ye büyük saygı duyuyorum. Gelecekte ne olur bilemem ama benim aklım her zaman Galatasaray’la beraber. Türkiye’de başka bir takımda oynamak çok zor olurdu. Galatasaray da, Fenerbahçe de büyük kulüpler. Onları ve tüm Türk takımlarını destekliyorum, onlara en iyi dileklerimi iletiyorum” dedi.

‘Terim baba, Diagne iyi olacak’

Eski hocası Fatih Terim’den övgü dolu sözlerle bahseden Gomis, “Fatih Terim bir baba. Benim için çok şey yaptı. Ona kariyerinde başarılar diliyorum. Onun için en iyisini umuyorum” yorumunu yaptı. Süper Lig’deki 29 gollük rekorunu Galatasaray formasıyla kıran Diagne hakkında da konuşan Bafetimbi Gomis, “Diagne çok iyi oyuncu. Sadece adaptasyona ihtiyacı var. Kasımpaşa’dan gelip Galatasaray’da oynamak çok kolay değil. Gelecek sene çok daha iyi olacak” diye konuştu. Gomis sözlerini, “En büyük Cim Bom” diyerek tamamladı.

Tunç Kayacı - Necati Albayrak