Badmintonda uluslararası heyecan

Badmintonda gençler ve büyükler kategorisindeki uluslararası iki turnuvaya Ankara ev sahipliği yapacak.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünya ve Avrupa gençler sıralamasına puan veren Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası, 13-16 Aralık tarihlerinde Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde yapılacak. Dört gün sürecek organizasyona, 11 ülkeden toplam 263 sporcu katılacak.

Bu turnuvanın ardından bu kez büyükler kategorisinde sporcular sahne alacak. 2020 Tokyo Olimpiyatları’na puan veren Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası 17-20 Aralık tarihlerinde yine Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde düzenlenecek. Bu organizasyon da 37 ülkeden 234 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Beş kategoride madalya mücadelesi verecek sporculardan kürsüde yer alanlara çeşitli para ödülleri de dağıtılacak.

AA