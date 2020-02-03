Badminton Sporu Nedir? Badminton Kuralları Nedir? Nasıl Oynanır?

Zaman içerisinde İngiltere'ye geçen oyun özellikle ülkenin elit kesimleri tarafından oynanmaya başlandı. İlk defa Beaford şatosundaki badminton salonunda düzenlenen oyun, daha sonra bu ismi alarak dünya çapında hızlı şekilde yayıldı.

Badminton Sporu Nedir?

Kaz tüyü üretimi bir top ile beraber 2 tane raket üzerinden karşılıklı oynanan bu spora badminton denmektedir. Her ne kadar normal tenis ve masa tenisi ile benzerlik gösterse dahi, belli başlı bazı kuralları ile ayrılıyor. Bu oyunun temel amacı kaz tüyünden imal edilmiş topu file üzerinden rakibin sahasına düşürmektir. Özellikle her bireyin kolayca öğrenebileceği bu oyun günümüzde hem amatör hem de profesyonel olarak oynanıyor.

Üstelik şiddet ve birebir mücadele gerekmediğinden ailece yapılacak en keyifli ve eğlenceli spor dalları arasında yer alıyor. Özellikle top oldukça yumuşak ve zararsızdır. Böylece badminton sporunun yapan kişilerin sakatlanma riski oldukça azdır.

Badminton Kuralları Nelerdir?

Çok uzun dönemden bu yana farklı kuralları ile beraber günümüze kadar ulaşan badminton, artık sabitlenmiş kuralları ile profesyonel ve amatör olarak değerlendiriliyor. Oyunun oynandığı yer açısından bakılacak olduğunda filenin uzunluğu 1,55 metre, raketlerin uzunluğu ise 65,5 cm’dir. Sahanın eni 6,10 metre, boyu ise 13,40 metredir. Badminton topunun çapı ise 3,5 cm olarak belirlenmiş durumdadır. Bu oyunu elbette belli başlı bazı kuralları mevcuttur.

- Temel prensip topu karşı tarafa atarak puan almaktır,

- Yalnızca servis kullanan sporcu veya sporcular puan alır,

- Oyunun her seti 15 puandır,

- Bir set üzerinden 15 puan aracılığı ile 2 puan üzerinde olan taraf kazanır,

- Aradaki puan farkı 2 oluncaya kadar oyun devam eder,

- Oyuna başlaması hakemin yazı-tura atmasıyla gerçekleşir,

- Yazı-turayı kazanan taraf sahayı ya da toplu seçme hakkına sahiptir,

- Başlangıç vuruşu esnasında servis sırasında her iki ayak da yerde olmalıdır,

- Eğer top fileyi aşmazsa, sahanın dışına çıkarsa ya da boy hizasını geçerse puan kaybı yaşanır,

Bu kurallar bütünü ile beraber badminton günümüzde profesyonel amaçlı değerlendiriliyor. Özellikle seyretmesi oldukça keyifli olan bu oyun aynı zamanda amatör olarak da farklı alanlarda keyifle değerlendirilmektedir.

Badminton Nasıl Oynanır?

Oldukça eğlenceli ve keyifli bir spor dalı olarak öne çıkan Badminton oyununu herkes rahatlıkla oynayabilir. Basit kurallar bütünü kapsamında özellikle profesyonel açıdan değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme esnasında temel prensip kaz tüyünden yapılmış topu filenin karşı tarafına, yani sahaya ulaştırmaktır. Özellikle servis esnasında her iki ayak da mutlaka yerde olmalıdır. Eğer bu gerçekleşmezse faul olur.

Daha sonra her iki tarafta 15 puanı ulaşana kadar mücadele eder. Bu mücadele 2 puan farkla set üzerinden sonuçlanır. Oyun profesyonel olmakla beraber amatör şekilde de basit kurallar üzerinden değerlendirilebilmektedir. Özellikle söz konusu amatör olduğunda kurallar esnetilebilir. Böylece küçük yaşlardan itibaren 7'den 70'e herkes badminton sporunu oynayabilir.

Eğlenceli Oyun Badminton

Badminton sakatlanma riskinin en düşük olduğu ve en eğlenceli oyunlar arasında gelmektedir. Özellikle kaz tüyünden yapılmış yumuşak top herhangi bir zarar teşkil etmez. Aynı zamanda karşılıklı temas ile mücadele yoktur. Saha olarak ise her zeminde rahatlıkla ve keyifle oynanabilir. Bu sebepten dolayı dünya çapında her geçen yıl badminton çok daha ilgi çekici spor dalları arasında büyümeye devam ediyor.