Badminton Federasyonu projelerini hayata geçirmeye devam ediyor

Badminton Federasyonu, Badminton Antrenör Akademisi bünyesinde hazırlanan "uzaktan eğitim" projesi ile ilgili Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ile protokol imzaladı. İmzalanan bu protokole göre, Kastamonu Üniversitesi BESYO kadrosundaki 20 kişilik profesör, doçent, doktor öğretim üyesinden oluşan akademisyen ekip, yaklaşık 60 farklı dersin yürütülmesini sağlayacak. Antrenörlerin talepleri doğrultusunda belirlenen dersler, aynı zamanda güncellenmeye de açık olacak. Akademisyen grubunun içinden çıkacak ayrı bir ekip de özellikle milli takım sporcularımızın performans analizlerini de yaparak gelişmelerini sağlayacak.

Uzaktan eğitim yöntemi ile verilecek derslerde ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılarak antrenörlerin daha fazla ihtiyaç duydukları alanlar tespit edilecek. Aynı zamanda müfredatlar da buna göre geliştirilecek. "uzem.badminton.gov.tr" adresinden kayıtlar alınacak ve Microsoft Teams programı üzerinden online dersler verilecek. İlk ders Doç. Dr. Veli Volkan Gürses tarafından 25 Nisan Cumartesi günü saat 21.30-23.00 arasında verilecek.

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik projeyle ilgili şunları söyledi:

"Badminton Antrenör Akademisi projemiz temelinde daha önce yurt dışına milli takım antrenörlerimizi "antrenör eğitim kampları"na göndermiştik. Yine Türkiye'ye de badmintonda kendini kanıtlamış eğitici antrenörleri getirerek milli takım antrenörlerimizi antrenör eğitim kamplarına almıştık. Koronavirüs sürecini de değerlendirerek Badminton Antrenör Akademisi bünyesinde "uzaktan eğitim" derslerine de başlıyoruz. Bu konuda Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile bir protokol imzaladık. Kastamonu Üniversitesi BESYO kadrosundaki 20 kişilik profesör, doçent, doktor öğretim üyesinden oluşan akademisyen bir ekip, yaklaşık 60 farklı dersin yürütülmesini sağlayacaktır. Ayrıca ülkemize uluslararası derece getiren sporcuları yetiştiren milli takım antrenörlerimiz, yine Türk milli takımını çalıştıran hocalarımızın taleplerine göre de dünya badmintonunda kendisini kabul ettirmiş eğitici antrenörlerden de istifade edeceğiz. Antrenör Akademimizin ve uzaktan eğitimimizin ders sayısı açısından en kapsamlı bir çalışma olduğunu söyleyebilirim."

DHA