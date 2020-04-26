Babel teklifleri değerlendiriyor

Galatasaray’ın yeni sezonda yola devam etmeyi düşünmediği Ryan Babel, karantina günlerini ülkesi Hollanda’da geçiriyor. 34 yaşındaki futbolcu, Sarı- Kırmızılılar’ın kendisini gözden çıkarması üzerine transfer tekliflerini beklemeye başladı.

26 Nisan 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Babel teklifleri değerlendiriyor

Galatasaray’ın yeni sezonda yola devam etmeyi düşünmediği Ryan Babel, karantina günlerini ülkesi Hollanda’da geçiriyor. 34 yaşındaki futbolcu, Sarı- Kırmızılılar’ın kendisini gözden çıkarması üzerine transfer tekliflerini beklemeye başladı. Hollanda’da kalmak istediği öğrenilen tecrübeli futbolcu, Ajax’ta sözleşmesinin feshedilmesinden sonra, yine PSV ve Feyenoord gibi zirve mücadelesi veren takımlardan birine gitmeye sıcak bakıyor

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