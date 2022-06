Babadan kıza şampiyonluğa

Eski milli boksör Uğur Günay 14 yaşındaki kızını da ringlerde büyütüyor. 9 yaşında babasına heves ederek boks sporuna başlayan İrem Günay bugün 14 yaşında ve 5 il birinciliği sonrası Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Şampiyonada çeyrek finale yükselen ve çeyrek finali de nakavt ile bitiren İrem önce Türkiye Şampiyonu 1 ay sonra yine Erzurum’da yapılacak olan Üst Minikler Avrupa Şampiyonu olmak istiyor.

Uğur Günay 15 yıllık sporculuk kariyerini son 4 yıldır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’da antrenör olarak devam ettiriyor. Sayısız öğrencisi yanında kızına da antrenörlük yapan baba Günay, "Güzel yönleri de var, eksi yönleri de var. Tabi ki heyecanlı oluyor, kendi çocuğunun maça çıkması ayrı bir heyecan katıyor işe. İnşallah güzel çalıştık burada Kocaeli’ni en iyi şekilde temsil edip Türkiye şampiyonu olarak evimize dönmek istiyoruz. 1 ay sonra da yine Erzurum’da Üst Minikler Avrupa Şampiyonası var. Yine Kocaeli’mizi ve Türkiye’mizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İrem küçükken boksa meraklıydı, istekliydi. İlk önce yavaş yavaş salona götürerek oyunlarla başladık. Sonra yavaş yavaş artık boks yapacağına yeteneğinin, kabiliyetinin olduğuna inandık bu şekilde boksa başlattık. Türkiye Şampiyonası'na kadar 5 tane hazırlık maçı yaptık, hazırlık maçlarımızın hepsini kazandık. En iyi şekilde hazırlandık. Dün bir eleme maçı oynadık, bugün Samsun ile çeyrek final maçımız var. İnşallah çeyrek final maçımızı da alıp yarın yarı final oynamak istiyoruz. Tüm gereken hazırlıklarımızı yaptık. Hedefimiz Türkiye şampiyonu olmak, ondan sonra da Erzurum’da olacak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek” dedi.

Çeyrek final maçını nakavt ile aldı

Çeyrek final maçına büyük bir heyecan ve azim ile çıkan İrem Günay, Samsun’lu rakibini daha raundun ilk dakikalarında nakavt ederek yarı final maçına çıkmaya hak kazandı. Maç sonrası duygularını dile getiren İrem Günay, "Türkiye şampiyonluğuna geldik. Şu an çeyrek finali aldık. Hedefimiz Türkiye şampiyonluğu. 1 ay sonra Avrupa şampiyonluğumuz var, inşallah onda da gidip altın madalyayı alacağız. Tabi ki böyle hemen bitince insan seviniyor, motive oluyor. Özellikle ilk raundda nakavt ile alınca daha da büyük bir motivasyon oluyor. Yarınki maçımıza daha da motivasyonlu bir şekilde çıkacağız inşallah" dedi.

İrem babasının antrenörü olmasından duyduğu mutluluğu anlatarak, "Her an yanınızda antrenörünüz var, hocanız var. Hiçbir sıkıntı olmadan her şeyi, her saniye sorabiliyorsunuz. Ekstra güzel eğitim veriyor. Her an, her zaman yanımda" diye konuştu.

İHA