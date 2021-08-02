B Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul’da kampa girdi

B Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası öncesi eleme grubu maçları hazırlıkları kapsamında İstanbul’da kampa girdi. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kasım 2021’de başlayacak ve 2023 yılının şubat ayına kadar toplamda 6 pencere üzerinden oynanacak FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nin yanı sıra, 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nın aday kadrosu için oyuncu havuzunun gözlemlenmesi adına millilerimiz toplanarak çalışmalara başladı." ifadelerine yer verildi.

Ay-yıldızlıların, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Ahmet Çakı yönetiminde hazırlıklara başladığı belirtildi. Millilerin kampını, A Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene’nin de takip ettiği aktarıldı.

B Milli Takımı’nın hazırlıklarını 10 Ağustos’a kadar İstanbul’da sürdüreceği kaydedildi.