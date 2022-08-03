Sarı-Kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

" Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı uzun forvet Azura Stevens’ı kadrosuna kattı.

1 Şubat 1996 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı Rhode Island eyaletinde dünyaya gelen Azura, kolej kariyerini Duke Blue Davis ve UConn Huskies takımlarında geçirdi. UConn’da bitirdiği kolej kariyeri sonrasında ACC en iyi ikinci takım, ACC en iyi altıncı oyuncu ödüllerine layık görüldü.

2018 yılında Dallas Wings tarafından 6. sırada draft edilerek WNBA kariyerine başlayan 1.98 metre boyundaki oyuncu, 2018-2019 yılları içinde Teksas ekibinde forma giydi. İlk senesinde yüzde 43 sayı isabetiyle çıktığı 34 maçta rakip potaya 302 sayı bıraktı. Bu performansıyla 2018 en iyi çaylak beşine seçildi. 8.9 sayı, 4.6 ribaunt ortalamalarıyla boy gösterdi.

2019’da yaşadığı sakatlıktan ötürü 9 maçta forma giydiği Dallas’ta macerasının sonlanmasının ardından Chicago Sky takımı ile sözleşme imzaladı. İlk senesinde 11.5 sayı, 5.9 ribaunt; ikinci senesinde 7.4 sayı kaydetti. İkinci sezonunu diz sakatlığından ötürü erken kapamak zorunda kaldı. 2021’de 9.8 sayı 4.6 ribaunt; son senesinde ise 10.5 sayı, 4 ribaunt ortalaması tutturdu.

İlk defa denizaşırı tecrübe yaşayacak olan Azura Stevens’a Galatasaray’a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüzde başarılı bir kariyer diliyoruz."