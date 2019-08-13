Azpilicueta ve Pedro, Süper Kupa için inançlı

Cesar Azpilicueta: Bu maçın sonunda kazanılacak bir kupa var

"Kadın hakemler olması çok önemli"

"Abraham'ın yarın gol atacağını umuyoruz"

Pedro: Kupayı kazanmak İstiyoruz

"Futbolun niteliği ve değerleri açısından kadın hakem olması iyi bir haber"

"Takım olarak güçlü bir oyun ortaya koymamız gerekiyor"

Olgucan KALKAN, Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - UEFA Süper Kupa maçı öncesinde Chelsea takımından Cesar Azpilicueta ve Pedro, Liverpool maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Azpilicueta, final maçına çıkacaklarını ve kupayı kazanmak istediklerini ifade ederken, Pedro ise takımın motivasyonunun üst düzeyde olduğunu belirtti.

UEFA Süper Kupa maçında yarın Vodafone Park'ta Liverpool karşılaşacak olan Chelsea'de Cesar Azpilicueta ve Pedro, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Pazar günü oynanan Manchester United maçında kötü bir skor elde ettiklerini vurgulayan Cezar Azpilicueta, "Aslında oyunun kontrolü bizdeydi ve iyi bir devre oynadık. Sonuç haricinde iyi oynadığımızı düşünüyorum. Elimizde fırsatlar vardı ama bunları gole çeviremedik. 4-0 ağır bir mağlubiyet oldu. Bu durumu düzeltmemiz gerekiyor. Özellikle ilk yarıda çok iyi pozisyonlar yakaladık. Bunu yapmak kolay iş değildi. Bundan sonra daha çok çalışarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Yarın karşımızda güçlü bir rakip olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve istediğimiz zaferi elde etmeye çalışacağız" dedi.

"BU MAÇIN SONUNDA KAZANILACAK BİR KUPA VAR"

Kupanın önemine vurgu yapan Azpilicueta, "Bu bir final maçı ve maçı sonunda kazanılacak bir kupa var. Son 8 yılda 3'üncü kez Süper Kupa oynuyoruz. 2012 ve 2013'te kaybetmiştik. Umuyoruz ki bu sene bu durumu değiştiririz ve bu önemli kupayı kazanırız. Bu tip finallerde oynamak sezon başlarında çok güzel ve motive edici" şeklinde konuştu.

"KADIN HAKEMLER OLMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Maçın kadın hakemleri hakkında sorulan soruya ise Cesar Azpilicueta, "Kadın hakem olması çok önemli. Ama bu durumu herhangi bir durum gibi görmemiz gerekiyor. Herhangi bir fark gözetmiyoruz. Bu durum bir ilk değil. Umuyorum bundan sonraki dönemde de dünya bu yönde evrilir ve bu şekilde devam eder. Kadınlar Dünya Kupası'nda güzel maçlar izledik. Bütün statlar doluydu. Yarınki maç da bu bakımdan iyi bir fırsat. Gayet doğal bir durum. Ben hiçbir sorun görmüyorum. Bizim odaklandığımız tek nokta iyi sonuç almak" cevabını verdi.

"ABRAHAM'IN YARIN GOL ATACAĞINI UMUYORUZ"

Chelsea'nin genç forveti Tammy Abraham'ın takım için önemli olduğunu ifade eden 29 yaşındaki oyuncu, "Akademideyken Abraham'ı antrenman yaparken çok izledim ve ne kadar iyiye gittiğine bizzat şahit oldum. Chelsea'nin A takımında genç yaşından bu yana yer alıyordu ve burada olmayı hak etti. Geçen sezon Aston Villa'da iyi bir performans sergiledi. Pazar günkü maçta gol atabilecek seviyedeydi. Kendisini motive etmeye devam etmemiz gerekiyor. Tabii ki her gün daha da iyiye gidecektir. Ona güveniyoruz ve yarın gol atacağını umuyoruz. En üst düzeyde oynayacaktır. Umarım bize çok büyük zaferler kazandırır. Çok yetenekli ve üst düzey bir oyuncu. Gol atarsa kendisine olan güveni de artacaktır" ifadelerini kullandı.

PEDRO: KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ

Önemli bir final maçına çıkacaklarını vurgulayan İspanyol yıldız Pedro ise kupayı kazanmak istediklerini ifade ederek, "Zor bir maç olacak. Liverpool güçlü bir takım. Bizim de durumu iyi okumamız ve dikkatli davranmamız gerekiyor. İyi pozisyonlar yakalayarak gol atmamız gerekiyor. Bu maç sezona iyi başlamak için iyi bir fırsat. Böyle bir kupayı sezon başında kazanmak güzel olacaktır ve sezona kendinizi daha iyi hissederek başlayabilirsiniz" dedi.

"FUTBOLUN NİTELİĞİ VE DEĞERLERİ AÇISINDAN KADIN HAKEM OLMASI İYİ BİR HABER"

Maçın hakemleri konusunda da görüşlerini paylaşan Pedro, "Futbolun niteliği ve değerleri açısından kadın hakem olması iyi bir haber. Yarınki maç için verilen kararın da doğru ve güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım güzel bir maç olacak. Bu durumdan dolayı da memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"TAKIM OLARAK GÜÇLÜ BİR OYUN ORTAYA KOYMAMIZ GEREKİYOR"

Takımın motivasyonunun çok yüksek olduğunu söyleyen 32 yaşındaki oyuncu, "Bu kupayı kazanmak istiyoruz. Tabii ki ben geçmişte başka bir takımda oynadım ama burada da varmak istediğim hedeflerim var. Chelsea ile başka bir finalde olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. İyi bir maç oynayacağız ve kupayı kazanmak istiyoruz. Kupayı kazanmak sezon başında iyi bir motivasyon olacaktır. Takım olarak güçlü bir oyun ortaya koymamız gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan Chelsea, maçın oynanacağı Vodafone Park'ta son idmanını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Pedro'nun açıklamaları

- Cesar Azpilicueta'nın açıklamaları

- Antrenmandan detaylar