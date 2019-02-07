Aziz Yıldırım: Tokat önemli değil

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı arasında oynanan maçta iki kulüp başkanı arasında arbede yaşanmıştı. Aziz Yıldırım, Işık Eyigüngör’e tokat atmıştı. Bu olayın ardından Yıldırım hakkında, Eyigüngör’e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile dava açıldı.

Dün görülen duruşmada Aziz Yıldırım, olayı anlattı. Fenerbahçe’nin eski başkanı olan Yıldırım, “Maçtan önce ‘Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu gelmesin. Salona sokmayız’ demişler. Federasyon başkanı ve CEO’suna bunları anlattık. Devreye girdiler. Salona girişim sırasında bir sorun yaşamadım. Tribünde Beşiktaş formalı taraftarlar vardı. Bana ana avrat küfür ettiler. Bunu Işık Eyigüngör’e söyledim. Bir şey söylemedi, ayağa kalktı ve aramızda itişme başladı” ifadelerini kullandı.

‘Sabıkam var!’

Hakim Ceyhan Utku, “Sizin tokat atma iddianız var” diye sorunca Aziz Yıldırım, “O karışıklıkta tokat atmış olabilirim. O kadar önemli değil tokat atmak, yapılanların karşılığında. Benim gözlüğüm de yere düşerek kırıldı” yanıtını verdi. Yıldırım, ceza alması halinde ertelenmesini istemediğini söylerken, “Sabıkam var. Yargıtay’da devam ediyor. Bu ülkede ne olacağı belli olmuyor” dedi. Bunun üzerine hakim Ceyhan Utku, “Kesinleşen cezanız yok” yanıtını verdi.