Ayva çekirdeği doğru şekilde kullanıldığı zaman cilt sorunlarından sivilce problemlerine, yara izlerinden saç sağlığına kadar pek çok noktada fayda sağlamaktadır. Tabii burada önemli olan ayva çekirdeğinden nasıl faydalanmak gerektiği ve ne şekilde kullanılacağıdır. Mevsimi geldiği zaman en lezzetli meyveler arasında yer alan ayva, aynı zamanda çekirdeği üzerinden de çok ciddi faydalar sağlamaktadır. Kullanımı açısından doğru şekilde ele alındığı zaman güvenli biçimde değerlendirebilir; her türlü faydasından yararlanma imkânını kullanabilirsiniz.

Ayva çekirdeği faydaları neler?

Ayva çekirdeğinin faydaları saymakla bitmez. Doğal bir kaynak olarak günümüzde farklı kullanım yöntemleri ile beraber, pek çok insanın tercih ettiği mineral depoları arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda belli başlı bazı ayva çekirdeği faydalarından bahsetmek mümkündür.

- Gözeneklerin temizlenmesi ile beraber sıkılaşmasına imkan tanımaktadır.

- Meydana gelen sivilce ile beraber yanıkların yok edilmesine olanak verir.

- Siyah noktaların oluşumunu engeller.

- Var olan siyah noktaları kısa süre içerisinde bertaraf etme fırsatı verir.

- Ciltte oluşan çatlak sorunun hafifletir, düzenli kullanım ile beraber zaman içerisinde tamamen yok eder.

- Dudaklarda meydana gelen çatlamalara iyi gelir.

- Saç sağlığı destekleme konusunda büyük öneme sahip olan ayva çekirdeği, özellikle yağlanma problemlerine karşı ciddi bir önlem almaktadır.

- Saçlardaki yağlanmanın önlenmesi ile beraber aynı zamanda parlak, güçlü, gür ve canlı saçların oluşumuna fırsat tanır.

- Çayı üzerinden demlemek suretiyle tüketildiği zaman öksürüğe iyi gelir.

- Yaşanabilecek olası enfeksiyon riskini minimum seviyeye çeker.

- Dahili biçimde değerlendirildiği zaman ishale karşı iyi gelir.

Bu gibi özellikleri ile beraber günümüzde ayva çekirdeği oldukça fazla değerlendirilmektedir. Sunduğu faydaları tamamen doğal bir yapı altında olanak tanımaktadır. Herhangi bir yan etkisi olmadığı bilinen ayva çekirdeği, geleneksel tıp olarak da günümüzde değerlendiriliyor. Ele alınan değişik kullanım yöntemlerini doğru şekilde gerçekleştirerek, tükettiğiniz ayvanın çekirdeğini sağlık amaçlı değerlendirebilirsiniz.

Ayva çekirdeğinden faydalarından yararlanmak için nasıl kullanılması gerekir?

Ayva çekirdeğinin bütün farklı faydalarından yararlanmak adına, nasıl ve ne şekilde kullanılacağı iyi bilinmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken ağız yoluyla tüketilmemesidir. Mümkünse ayva çekirdeğini özellikle direkt olarak yememeye özen göstermelisiniz. Zira bu tür bir tüketim istenmeyen yan etkileri ortaya çıkarabilmektedir. Bunlar arasında karın ağrısı ya da bağırsak sorunları gibi farklı durumlar yer alabilmektedir.

Ayva çekirdeğinin sağlıklı şekilde kullanmanın ve tüketmenin en önemli yolu onu harici olarak değerlendirmektir. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar ile beraber ayva çekirdeğini bir jel veya bir krem şekline getirmek mümkün. Bu dönüşüm ile beraber güvenli şekilde farklı amaçlar doğrultusunda kullanabilirsiniz.

- Öncelikle bütün olan bir ayvanın çekirdeklerini çıkarın.

- Yarım çay bardağı içine temiz içme suyu veya gül suyu ekleyerek 24 saat süreyle bekletin.

- Bu süre tamamlandıktan sonra ayva çekirdeklerinin jel gibi bir kıvama geldiğini görebilirsiniz.

- Ele alınan bu zaman zarfında jel haline gelen ayva çekirdeklerini cildinizin farklı noktalarına sürebilir ve ardından 30 dakika bekleterek su ile yıkayabilirsiniz.

Ele aldığınız bu yöntemi dilerseniz her gün düzenli olarak değerlendirebilirsiniz. Tabii ayva çekirdeğinden jel haline getirerek kullanımın yanı sıra, birçok farklı yöntem üzerinden de değerlendirmek mümkün. Özellikle öksürükten ya da ishalden kurtulmak için de kullanılabilecek bir yönteme olduğu dile getirilebilir.

- Bunun için bir bardak temiz içme suyunu ve 10 adet ayva çekirdeğini bir tencereye atın.

- Daha sonra yaklaşık olarak 10 dakika kaynatma ile beraber tencereyi alın.

- Elde edeceğiniz ayva çekirdeği çayına keyifli şekilde tüketebilirsiniz.

Aynı zamanda bir bardak içme suyunun içine bolca ayva çekirdeği atarak yağlı saçlardan kurtulmak için bir tarif uygulayabilirsiniz. Bu şekilde bir saat kadar suda bekletmek suretiyle kaynatmanız gerekiyor. Daha sonra ılık hale getirerek parmak uçlarınız ile beraber elde ettiğiniz miktarı saç köklerinize uygulayabilirsiniz. Ardından saçlarınızı durulayıp yıkayabilirsiniz. Bu gibi yöntemleri sağlık açısından güvenli şekilde kullanmanız mümkün.



