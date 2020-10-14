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Aytemiz Alanyaspor’da koronavirüs testleri negatif

Aytemiz Alanyaspor’da koronavirüs testleri negatif

14 Ekim 2020, Çarşamba 17:55 Son Güncelleme:
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Aytemiz Alanyaspor’da koronavirüs testleri negatif

 

Engin ANAK/ALANYA, (DHA) - AYTEMİZ Alanyaspor’da futbolcular ve teknik ekibe yapılan koronavirüs testinin tamamı negatif çıktı.

Aytemiz Alanyaspor’da futbolcular, teknik ekip ve görevli personele 3 günlük iznin ardından Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde koronavirüs testi yapıldı. Test sonucuyla ilgili Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize izin dönüşünde uygulanan Covid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır" denildi.

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