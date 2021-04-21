Süper Lig'in 36'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Yarın Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçın hakemliğini Suat Arslanboğa yapacak. Son 5 haftada yalnızca tek galibiyetle 3 puan toplayabilen Alanyaspor, ligde kötü günleri geride bırakmak istiyor. Evinde bu sezon yalnızca 3 maç kaybeden Akdeniz temsilcisi, bu maçtan galibiyetle ayrılarak yeniden ligde 5'inci sıradaki yerine dönmek istiyor. Puan sıralamasında bir puan farkla rakibinin üstünde olan Alanyaspor, farkı da açarak sezonu hedeflediği ilk 5'in içinde bitirmek istiyor.

ALANYASPOR EVİNDE GAZİANTEP'E HEM YENİLMİYOR, HEM DE GOL YEMİYOR

Süper Lig'de iki rakip bugüne dek 3 kez karşı karşıya gelirken, iki takım da birer maçı kazanırken, bir maçta ise puanlar paylaşıldı. Ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı. Aytemiz Alanyaspor ve Gaziantep daha önce TFF 1'inci Lig'de de karşı karşıya gelirken, Alanya'da bugüne dek oynanan toplam 3 maçın hepsini Alanyaspor gol yemeden kazandı. Deplasmanda 9 maçtır kazanamayan konuk takım, Alanyaspor'u da bugüne dek bir sezonda iki kez yenme başarısı gösteremedi.

Öte yandan Alanyaspor ve Gaziantep takımları ligde iyi savunma yapan takımlar arasında. Gaziantep bu sezon oynanan maçlarda ilk yarıların son 15 dakikalarında en az gol yiyen takım olurken, Alanyaspor ikinci yarıların son 15 dakikasında en az gol yiyen takım oldu.

ARSLANBOĞA'NIN GÖREV ALDIĞI MAÇLARDA ALANYASPOR'UN GALİBİYETİ DAHA ÇOK

Maçın hakemliğini yapacak Eskişehir bölgesi hakemlerinden Suat Arslanboğa, Süper Lig'de en çok Gaziantep Futbol Kulübü'nün maçında görev aldı. Kırmızı siyahlı takım, Arslanboğa'nın yönettiği 18 karşılaşmadan 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı. Arslanboğa, Alanyaspor'un ise bugüne dek 12 maçında düdük çalarken, turuncu yeşilli takım bu maçlardan 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı.

Bunun yanı sıra Arslanboğa Alanyaspor ve Gaziantep Futbol Kulübü arasında 2015-2016 sezonunda TFF 1'inci Lig'de Gaziantep'te oynanan maçta da görev yaparken Akdeniz temsilcisi bu maçı 3-2'lik skorla kazandı. Arslanboğa ayrıca Alanyaspor'un bu sezon Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettiği maçta da düdük çaldı.

ALANYASPOR'DA TEK EKSİK HASAN HÜSEYİN

Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla tamamlıyor. Takımda sakatlığı geçen kaptan Efecan Karaca takımla birlikte çalışmalarını sürdürürken, kadroda tek eksik Hasan Hüseyin Acar olacak. Akdeniz temsilcisinde cezalı oyuncu bulunmazken Efecan, Moubandje ve Caulker sarı kart sınırında bulunan oyuncular. Bu futbolculardan birisi Gaziantep maçında kart görmesi durumunda 37'nci haftada deplasmanda oynanacak Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL KADRO

Alanyaspor'un, Gaziantep maçında sahada olması beklenen muhtemel 11'i şöyle:

Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Kadzior, Salih, Davidson, Babacar

SAKAT: Hasan Hüseyin Acar

DHA