Aytaç Kara'nın hiç duymadığınız Rıdvan Dilmen Anısı!
Kasımpaşa'nın yıldız orta sahası Aytaç Kara, Fanatik Gazetesi Editörü Ömer Necati Albayrak'ın sorularını yanıtladı! Trabzonspor günlerinden özel hayatına, Rıdvan Dilmen anısından Kasımpaşa'nın formuna kadar bir çok konuyla ilgili çok özel açıklamalarda bulundu... Hepsi ve daha fazlası Fanatik YouTube'da!
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