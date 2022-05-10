İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin başarılı savunma oyuncusu Aymeric Laporte, takımın yeni transferi Erling Haaland'a sosyal medya hesabı üzerinden hoş geldin paylaşımında bulundu.

Esprili bir şekilde yeni takım arkadaşına hoş geldin diyen Laporte'un paylaşımı kısa süre içerisinde Manchester City taraftarlarından da büyük ilgi gördü.

Aymeric Laporte'un paylaşımı şu şekilde:

"Önümüzdeki birkaç yıl bu adamın peşinden koşmayacağım için mutluyum. Hoş geldin"



