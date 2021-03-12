Aykut Kocaman'dan Demba Ba serzenişi... Başakşehir'in Beşiktaş'a 3-2 yenildiği maçın ardından teknik direktör Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu. Kocaman yayıncı kuruluşun Demba Ba sorusuna serzenişte bulundu.

"Bizden daha iyi oynadılar"

1500-2000 civarında hareket oluyor oyunda. Bunların hiçbirini ayırmak mümkün değil hepsi birbirine bağlı. Bugün daha uyumlu, şampiyonluğu isteyen, tutkulu bir takım vardı. Biz ise yeniden bir oyun inşa etmeye çalışıyoruz. Ana etken bizden daha iyi oynadılar.

Maçı seyrettikten sonra bizim açımızdan ucuz bir mağlubiyet olduğu da gözüküyor. İlk yarı biraz fazla tutucu kaldık kendi sahamızda. Topun hep peşinde koşmaya başladık. Devreye girerken gelen garip gol, dengeleri bir anda değiştirdi.

"Garip golle maçı kaybettik"

Oyunun beraberlikle bitme ihtimali çok yüksek gözükürken yine garip bir golle maçı kaybettik. Tek gerekçe değil çok gerekçe var. Değiştireceğimiz ve değiştirmemiz gereken çok şey var. Özellikle genetiği olan 2 yıl önceki düzenli oyuna getirmek gerekiyor.

Aykut Kocaman'dan Demba Ba serzenişi

Ufak bir serzenişte bulunmak lazım. Hiçbir oyuncu yedek kalmaktan hoşlanmaz. Ben oynarken de böyleydi. Benden öncekilerde böyleydi. Özellikle yayıncı kuruluşun, Demba Ba'ya bunu sorduğunuz anda işin provokasyon tarafı daha ağır basıyor. Oyuncuya neden yedek kalıyorsun, yedek kalmaktan memnun musun? gibi sorular yerine anlamaya çalışırsak, daha yapıcı olursak daha iyi olur."