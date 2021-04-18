Aykut Kocaman: Kazanmak istediğimiz maçtan mağlup ayrıldık

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman'ın maç sonu açıklamaları

Kocaman "Bu bir sonuç oyunu. Durumu anlatmak için çok şey olur ama eninden sonunda geldiğimiz yer, kazanmak istediğimiz maçtan mağlup ayrıldık. Maçın özeti bu. 6 penaltı kazandık, 4 tanesini kaçırdık, 2'si VAR tarafından iptal edildi. Enteresan bir dönem. Başakşehir için ilginç bir sene geçiyor. Şu oyun kalitesine çıkan bir takımın, Şampiyonlar Ligi ile başladığı sezonda düşme hattının içinde olması akıl alır gibi değil" ifadelerini kullandı.