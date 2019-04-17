Ayhancan Güven yeni sezona hazır
2018 sezonunda Porsche Carrera Cup France ve GT3 Cup Challenge Benelux serilerinde şampiyonluğuna ulaşmayı başaran 21 yaşındaki milli sporcumuz Ayhancan Güven, kariyerindeki bir sonraki adım için hazır... Son 2 sezonda gösterdiği etkileyici performansın ardından birçok takım ve otoritelerin dikkatini çeken temsilcimiz, bu sezon T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto ve TOSFED desteğinde Porsche Mobil 1 Supercup ve Porsche Carrera Cup France serilerinde Türkiye logoları yer alan Porsche 911 GT3 ile mücadele edecek.
Salih Yoluç ile 2018 yılında ilk kez düzenlenen FIA GT Uluslar Kupası’nı kazanarak Türk motorsporları tarihindeki bu büyük başarıya imza atan genç sporcumuz, 16 Nisan günü sezon öncesi Supercup resmi testi için Catalunya'da yer alan Circuit de Barcelona pistine çıktı. Yeni takımı, yeni otomobili ve bu sezon yarışacağı rakipleriyle ilk buluşmasında, ilk test seansında tüm rakiplerini geride bırakarak en iyi zamanın sahibi oldu. 1992 yılından bu yana FIA Dünya Formula 1 Şampiyonası yarışları öncesinde destek serisi olarak gerçekleştirilen Supercup, Dünya'daki en rekabetçi tek marka serisi olmasıyla dikkat çekiyor.
Milli gururumuz Ayhancan Güven, 2019 sezonundaki ilk startını 21-22 Nisan tarihlerinde Güneybatı Fransa'dan yer alan Nogaro pistinde koşulacak Fransa serisi ilk ayağında alacak. Güven, Supercup'taki ilk yarışı için ise 10-12 Mayıs tarihlerinde Barcelona pistine çıkacak.