Ayhancan Güven yeni sezona hazır

Salih Yoluç ile 2018 yılında ilk kez düzenlenen FIA GT Uluslar Kupası’nı kazanarak Türk motorsporları tarihindeki bu büyük başarıya imza atan genç sporcumuz, 16 Nisan günü sezon öncesi Supercup resmi testi için Catalunya'da yer alan Circuit de Barcelona pistine çıktı. Yeni takımı, yeni otomobili ve bu sezon yarışacağı rakipleriyle ilk buluşmasında, ilk test seansında tüm rakiplerini geride bırakarak en iyi zamanın sahibi oldu. 1992 yılından bu yana FIA Dünya Formula 1 Şampiyonası yarışları öncesinde destek serisi olarak gerçekleştirilen Supercup, Dünya'daki en rekabetçi tek marka serisi olmasıyla dikkat çekiyor.

Milli gururumuz Ayhancan Güven, 2019 sezonundaki ilk startını 21-22 Nisan tarihlerinde Güneybatı Fransa'dan yer alan Nogaro pistinde koşulacak Fransa serisi ilk ayağında alacak. Güven, Supercup'taki ilk yarışı için ise 10-12 Mayıs tarihlerinde Barcelona pistine çıkacak.



