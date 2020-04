Ayhancan Güven yarışlara simülasyon ile hazırlanıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, spor camiasını da olumsuz etkiledi. Tüm dünyadaki spor müsabakalarının çoğu ileri bir tarihe ertelenirken, sporcular ise çalışmalarını evde sürdürüyor. Diğer spor dallarına göre aktif olarak çalışmalarını pistte yapması gereken Ayhancan Güven ise çözümü simülasyon yarışları yapmakta buldu. Evinde bulunan simülasyonla, dünyanın diğer önemli sporcularının da yer aldığı sanal yarışlara katılarak formda kalan başarılı sporcu, koronavirüs salgını sonrası ülkede alınan tedbirler ışığında temassız röportajlar gerçekleştirerek, spor medyasında haber ve görsel akışını hiçbir zaman durdurmayan Demirören Haber Ajansı (DHA) Spor Servisi'ne telekonferans yöntemiyle özel açıklamalarda bulundu.

"BU ZOR GÜNLERİN DE AŞILACAĞINA İNANIYORUM"

Koronavirüsün kendisini ve yaptığı sporu nasıl etkilediğini anlatan Ayhancan Güven, "Sezonumuz başlamıştı. Ben seyahatlere başlamıştım büyük bir yoğunlukla. Türkiye'ye geldim ve korona haberleri yayılmaya başlamıştı. Biz önlem alıyorduk yurt dışında. Ben geldim, 4 gün Türkiye'de kaldım ve sonrasında 1 aylık bir seyahat için yurt dışına çıkacaktım ve uçağımın olduğu bir gece öncesinde Avrupa'ya gitmek yasağı getirildi. İçinde Hollanda'da da vardı ve ne yapabilirim diye düşündüm. Aktivitelere devam edilecek mi diye araştırdım ve birkaç saat sonra tüm programlar iptal edildi. O günden itibaren evdeyim. Bir şekilde sezona hazırlanmaya çalışıyorum. Zor bir dönem. Bu zor günlerin de aşılacağına inanıyorum. Bundan sonra da en iyi şekilde dönmeye çalışacağız" diye konuştu.

Şu an için simülasyonda çok fazla vakit geçirdiğini belirten Güven, "Çünkü birçok pistte artık simülasyonla hazırlanabiliyorum. Fiziksel antrenmanlarımı evin içinde egzersizlerle, mental olarak da pistte çalışamadığımız için de simülasyonda çalışmaya çalışıyoruz" dedi.

"FEDERASYON BAŞKANIMIZ VE SPOR BAKANIMIZ BERABER BENİ BİR PROJE HALİNE GETİRDİLER"

Eski pilot olan babası Hakan Güven hakkında da konuşan 22 yaşındaki sporcu, kendisini bu spora küçük yaşlarda babasının yönlendirdiğine ve imkan yarattığına da değindi. Ayhancan Güven, "Babam eski Türkiye'de yarışan bir pilot. Beni bu spora küçük yaşlarda yönlendirdi beni ve bir imkan yarattı. Ben de bu imkanı iyi bir şekilde değerlendirip çok iyi dereceler kazandım küçükken. 13-14 yaşına kadar da kartingde dünya çapında, Avrupa çapında, Türkiye çapında önemli başarılar elde ettim. Sonrasında da maddi sıkıntılardan dolayı kariyerim bir duraksama dönemine girdi. Motor sporları biraz destek gerektiren, sponsor gerektiren bir spor. 3-4 sene aradan sonra ise ki tabi ara derken simülasyonda ben devamlı çalışmalara devam ediyordum. Türkiye'de 17 yaşında bu şansı tekrar yakaladım. 17 yaşında Türkiye şampiyonlukları elde edince Serkan Yazıcı federasyon başkanımız ve spor bakanımız beraber beni bir proje haline getirdiler ve yurt dışına çıkardılar. 2-3 senelik bir çalışmanın ardından onlarla beraber, ben bu sene Porsche'nin fabrika pilotu oldum, fabrika takımına seçildim" ifadelerini kullandı.

"HERKESİN HAYALİ TABİ Kİ FORMULA 1"

Otomobil sporlarını dünyada milyonlarca insanın yaptığına vurgu yapan Ayhancan Güven, "Bunlardan bin tanesi profesyonel hale gelebiliyor, belki de 100 tanesi gerçek anlamda iş olarak bunu yapıyor. Ben de bu 100 insan arasına girdiğim, bu işi tamamen bir meslek haline getirdiğim için çok mutluyum. Benim en sevdiğim iş bu. En sevdiğim işi yaparak hayatımı geçindirebiliyorsam, bu benim için çok güzel. Herkesin hayali tabii ki Formula 1. Dünyanın en üstteki 20 pilotun yarıştığı bir nokta ama tabi şu an bu benim elimde değil çünkü Formula için büyük sponsorluklar, büyük destekler gerekiyor. Artık 22 yaşındayım. Formula 1 pilotları gerçekten 16 yaşından itibaren Formula 3, Formula 2 yaparak yetiştiriliyorlar. Benim böyle bir imkanım olmadı. Benim uzmanlık alanım otomobil oldu. Önüme bir iman çıkarsa Formula 2 yapabilirim ama bu imkanların biraz gerçekçi olması lazım. Benim kariyerimi de riske atmaması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'NİN YARIŞÇI ÇIKARMA İHTİMALİ ÇOK ÇOK ZOR, BU ORANI BENİM YÜKSELTMEM GEREKİYOR"

Bu zorlu durumdan sıyrıldığını dile getiren başarılı sporcu, "Aslında zor bir süreçti. Benim kendi kariyerimin bu noktaya gelmesi çok zorluydu. Çok fazla bilinmezlik vardı. Bir şekilde o günleri aştım ve şu an bulunduğum noktaya geldim. Bu saatten sonra şu an Türkiye'nin yarışçı çıkarma ihtimali çok çok zor. Bu oranı benim yükseltmem gerekiyor. Kariyerimin çok başındayım. Şu an kendi başarılarımla bu sporu popüler hale getirip, ülkeye tanıtıp, bu misyonu tamamladıktan sonra mutfak kısmına geçip, yeni pilotlara destek olup, önlerini açmak istiyorum. Böyle hayallerim, hedeflerim var. Babam da çok tecrübeli tabi onunla da birlikte bu işi çok güzel yapabileceğimizi düşünüyorum. Hem Avrupa'daki çevrem artık çok büyük ve tecrübem fazla. Bu hedeflerim var ama bunlar tabi 10-15 senelik hedefler. Konuyla ilgili destek istenirse, her türlü yardımcı olmaya hazırım. Bu işe odaklanmam ancak kariyerimin sonlarına doğru olabilecek" dedi.

"İNSANLAR SİMÜLASYONA DA İLGİ DUYUYORLAR"

Red Bull Project Pro kapsamında antrenman videolarının 'Redbull.com' internet adresinde yer aldığını ve şu an için iki farklı çalışma yaptığını dile getiren Ayhancan Güven DHA'ya yaptığı açıklamada, "Fiziksel olarak antrenmanlarımı Red Bull'un internet sitesinde, antrenman programımı gün gün paylaştım. Yaptığım her hareketin videosunu, her antrenman programını oraya yükledim. İnsanlar için evdeyken aslında onların yapması için çok güzel bir program belirledim. Çok zor olmayan hareketler. Onun dışında da kendi 'Twitch' kanalım var. Simülasyon yarış ve antrenmanlarımı yayınlıyorum. Şu an orda da güzel bir ilgi var. İnsanlar simülasyona da ilgi duyuyorlar. Dün mesela Max Verstappen, Jenson Button gibi isimlerle, Formula 1 pilotlarının da olduğu bir yarış yaptık. Tüm gerçek yarış pilotları şu an simülasyonda. Ben simülasyona girdiğim anda, simülasyon oynayan gençlerden daha çok gerçek yarış pilotları görmeye başladım. Belki de dünyanın yönü değişiyor bu konuda" diye konuştu.

Max Verstappen ile olan dostluğunu da anlatan genç sporcu, "Biz Max ile zaten 1-2 yıldır yakınız. Simülasyonda aynı takımdayız. İletişimimiz var ama Max'ın kariyerine bakınca; babası eski Formula 1 pilotu. Çok küçük yaştan beri bu işe odaklanmış. Gerekli imkanlar olduğu için her yaşta gerekli her türlü adım atılmış. Max çok küçük yaşta Formula aracına girmiş. Daha 17 yaşında Formula 1 yarışına çıkmış, inanılmaz bir başarı bu. Müthiş bir yetenek. Şu an dünyanın en iyi pilotlarından birisi ortaya çıkmış oldu" açıklamasında bulundu.

Ayhancan Güven, "Motor sporlarına baktığınızda milyonlar içinde sadece 100 tanesi Red Bull sporcusu olabiliyor" diyerek, "Ben de bu az ekibin içine girdim. Her zaman en iyi pilotlar alınır kendi klasmanında. Ben de kendi klasmanımda tekim. Bu markada olmak benim için çok önemli. Onların desteği çok önemli. Bunlar için yıllardır iletişim halindeydik, bir türlü gerekli şartlar sağlanmamıştı ama son dönemle beraber işler biraz daha rayına oturdu. Red Bull'la beraber olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH BU SENE YARIŞABİLİRİZ"

Yarış takviminde de bahseden genç pilot, "Sezonumun ilk 5-6 yarışı ertelenmiş durumda. Formula 1'in Monaco Grand Prix'i ertelendi. Biz de orada yarıştığımız için iptal olmuş oldu. Biraz beklemedeyiz aslında. İlk yarışların yapılma planı haziran aslında ama dünyanın durumu ne oluyor bilemiyoruz. Umuyorum bu sene yarışabiliriz" dedi.

"BÜYÜMEYE DEVAM EDERSEK, BU SPOR ÜLKEMİZDE ÇOK İYİ YERE GELEBİLİR"

Ayhancan Güven son olarak da sporseverlere DHA aracılığıyla şu mesajı verdi:

"Motor sporlarına destek vermeye devam etsinler. Ben verilen destekten çok memnunum, herkese teşekkür ediyorum. Son 2 senedir ben kitlenin artık çok büyüdüğünü fark ediyorum. Biz böyle büyümeye devam edersek, bu spor ülkemizde çok iyi yere gelebilir. Ülkemize tekrar Formula'yı getirebiliriz. Benim gibi başka pilotlar da çıkabilir. Her şey birbirini etkiler. Onların bu şekilde sporu desteklerimi ve çevrelerine yaymalarına davet ediyorum. Herkese de teşekkür ediyorum tekrar."

DHA