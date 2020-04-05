Ayhancan Güven sezona zaferle başladı

Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition simülasyon yarış serisine zaferle başladı. 4 Nisan tarihinde İspanya’nın ünlü Katalonya Pisti’nde gerçekleştirilen sezon açılışı 2 yarış üzerinden yapıldı. İlk yarışı ikinci sırada tamamlayan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, büyük mücadeleye sahne olan ikinci yarışta Larry Ten Voorde’nin önünde damalı bayrağı ilk geçen isim oldu ve şampiyonada 45 puanla birinci sıraya yükseldi.

18 Nisan’da sezonun 3. ve 4. yarışlarında efsanevi Silverstone Pisti’nde mücadele edecek olan Güven’’ Larry ile sıkı ve temiz bir mücadeleye girdik. Simülasyon yarışlarının da ne kadar heyecanlı olabileceğini herkese kanıtladık. Şampiyonaya zaferle başlamak harika bir duygu’’ ifadesini kullandı.

Yarışlar Red Bull Gaming Ground @HOME’da

Büyük mücadeleye sahne olan yarış Twitch.tv/redbulltr adresinden tekrar izlenebiliyor. Bütün dünyada motor sporlarına hasret kalınan bu günlerde Ayhancan Güven’in simülasyon yarışları Red Bull Gaming Ground @HOME’da devam edecek.