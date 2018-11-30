Aydınlı atıcılar başarılı sonuçlarla döndü

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü uhdesinde devam eden Atıcılık kurslarında yetişen 19 sporcu Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında Minik Erkek Tüfek Takımı Türkiye 2’ncisi, Genç Kızlar Tüfek Takımı Türkiye 4’üncüsü, Yıldız Kızlar Tüfek Takımı Türkiye 4’üncüsü ve Minik Erkek Tabanca Takımı Türkiye 4’üncüsü oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atıcılık Antrenörü Fatma Erdoğan “Çok kısa sürede yetişerek müsabık hale gelen sporcularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Daha önlerinde çok uzun süre sporculuk hayatları olacak. Çoğu sporcumuzun ilk ulusal müsabakası olmasına rağmen çok iyi dereceler elde ettik. İlimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Desteklerinden dolayı Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aydın Gençlik ve Spor Kulübüne teşekkür ediyorum” dedi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü vekili Mikail Kavaklı Mersin’de gerçekleştirilen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında başarılı dereceler elde eden tüm takımları, sporcularıve Antrenör Fatma Erdoğan’ı tebrik etti. İl Spor Merkezleri kapsamında gerçekleştirilen spor kurslarının önemine değinen İl Müdürü vekili Kavaklı “Başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyoruz. Amacımız İl Spor Merkezlerinde başarılı, ahlaklı ve disiplinli sporcular yetiştirerek Türk Sporuna destek olmak. Bu konuda Aydın’da başarılı işler gerçekleştiriyoruz. Yeni yetişen sporcularımız ulusal müsabakalarda ilimizi temsil ettikleri gibi uluslararası müsabakalarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımızı canı gönülden tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

İHA