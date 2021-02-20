Misli.com Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor konuk ettiği Sarıyer Belediyespor’u 3-1 yenmeyi başardı. Ege ekibi başa baş geçen ilk seti 25-23 kazanıp durumu 1-0’a getirdi. İkinci seti de aynı skorla kazanan Aydın BŞB maçta 2-0’lık üstünlüğü sağlayan taraf oldu. Konuk Sarıyer üçüncü sette toparlandı ve 25-20’lik galibiyetle seti tamamladı: 2-1. Ancak dördüncü sette rakibine geçit vermeyen Aydın Büyükşehir Belediyespor 25-18’lik sonuçla salondan 3-1 galip ayrılmasını bildi.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Pınar Elma, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Grothues, Emine Arıcı, Stella, Hande Korkut, Pelin Özkılıççı (Eylül Akarçeşme, Janset Cemre Erkul, Ezgi Bektaş, Aslıhan Kılıç)

Sarıyer Belediyespor: Abdulazimova, Dominika, Dilara Bilge, Ridgon, İrem Cor, Merve Albayrak (Sinem Bayazıt, Şeyma Nur Akbulut, Çağla Erdem, Selmin Karahan)

Setler: 25-23, 25-23, 20-25, 25-18

Süre: 121 dakika (30, 32, 31, 28)