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Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları maç sonucu: 2-3

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. Etap erteleme maçında Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

19 Şubat 2019, Salı 18:42
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Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları maç sonucu: 2-3

AXA Sigorta Kupa Voley 1'inci tur ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Karayolları'na tie-break setiyle 3-2 mağlup oldu.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 24-26, 25-22, 18-25, 25-21 ve 11-15'lik skorlarla sona erdi. İki takım arasında oynanacak rövanş maçı 13 Mart Çarşamba günü Ankara'da gerçekleşecek. Turu geçecek takım çeyrek finalde Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşecek.

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Yılmaz Duman (xx), Fikret Fidan (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Seda (xxx), Ecem (xxx), Jineiry Martinez (xx), Darya (xx), Nikolaeva (xx), Ceyda Durukan (xx), Erce (x), Ceyda Demirhan (x), Ezgi (x), Duygu (x)

KARAYOLLARI: Kübra (xxx), Tuğçe (xxx), Yasemin Güveli (xxx), Tumas (xxxx), Mariana (xxx), Ayçin (xxx), Gülçin (xx), Esra Betül (xx), Saliha (xx), Elif (xx), Gerasymova (xx), Seda (xx)

SETLER: 24-26, 25-22, 18-25, 25-21, 11-15

SÜRE: 136 Dakika (34, 30, 26, 29, 17)

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