Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, ilk yarının son maçında evinde Atlasglobal Yeşilyurt'a 3-0 mağlup oldu. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 22-25, 15-25 ve 19-25'lik skorlarla sona erdi.
Aydın ekibi devre arasına 11 maçta 5 galibiyet, 6 yenilgiyle girerken, konuk takım ilk yarıda 6 galibiyet, 5 mağbuliyet aldı.
SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ezgi (xx), Balkestein (xx), Hande (xx), Meryem (xx), Plak (xx), Sobolska (xx), Bihter (xx), Semra (x) Ecem (x), Duygu (x)
ATLASGLOBAL YEŞİLYURT: Gözde (xxx), Buket (xxx), Tuğba (xxx), Koolhaas (xx), Loana (xxxx), Derya (xxx), Ayça (xxx)
SETLER: 22-25, 15-25, 19-25
SÜRE: 79 dakika (26, 25, 28)