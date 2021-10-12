Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi’nin ikinci haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yendi.
Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 - Galatasaray HDI Sigorta: 3
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Güldeniz Önal, Ergül Eroğlu, Pelin Özkılıççı, Szakmary, Emine Arıcı (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Duygu Düzceler, Ezgi Bektaş, Berra Eren, Merve Nur Öztürk)
Galatasaray HDI Sigorta: Vasilantonaki, Fatma Beyaz, Planinsec, Sude Hacımustafaoğlu, Loana, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Beren Yeşilırmak, Nilay Karaağaç, Zeynep Sude Demirel)
Setler: 27-25, 14-25, 20-25, 21-25
Süre: 117 dakika (30, 29, 30, 28)