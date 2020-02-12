Aydın Büyükşehir Belediye, Beşiktaş'a set vermedi

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 16. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Beşiktaş’ı 3-0 mağlup etti.

12 Şubat 2020, Çarşamba 16:29 Son Güncelleme:
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Aydın Büyükşehir Belediye, Beşiktaş'a set vermedi

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 16. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Beşiktaş’ı 3-0 mağlup etti.


Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Pınar Elma, Rıza Yelpaze

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berra, Erçe, Plak, Balkestein, Selin, Semra, Cansu, Sasa, Bihter, Meryem, Arelya, Ece, Duygu, Hande

Antrenör: Alper Hamurcu

Beşiktaş: Doğa, Deniz, Zuhal, Tuğçe, Göknur, Gökçe, Ece, Verda, Zeynep, Sevval, Bengisu, Tuana

Antrenör: Mehmet Kamil Söz

Setler: (30-28),(25-18), (25-15)

Süre: 84 dakika (32, 28, 24)


Onur Durmuş / AYDIN (İHA) -

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