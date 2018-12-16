Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında? Muhafız dizisi Leyla kimdir?

Netflix’in ilk Türkiye dizisi olan The Protector (Hakan Muhafız) yayınlanmaya başladı. Dizide Ayça Ayşin Turan Leyla karakterini canlandırıyor. Oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Ayşin Turan bir anda gündeme geldi. Daha önce Kanal D’nin sevilen dizisi Meryem’de ana karaktere hayat veren Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında ve nereli giri sorular araştırılıyor. İşte detaylar....

25 Ekim 1995 tarihinde dünyaya gelen Ayça Ayşin Turan, 2011 yılında yayınlanmaya başlayan "Dinle Sevgili" dizisinde Gülfem rolüyle ünlendi. İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon Bölümü'nden okuyan Turan, oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda aldı.2014 yılında Karagül adlı dizide canlandırdığı 'Ada' karakteri ile asıl çıkışını yakaladı. 2016 yılında başrolünde yer aldığı Altınsoylar dizisinde "Burcu Günebakan" rolünü üstlendi. 2017'de yayınlanan Meryem adlı dizisin ana karakteri olan "Meryem Akça Sargun"u canlandırdı.İlk sinema filmi, 2015'te Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaştığı Özcan Deniz imzalı "Sevimli Tehlike"dir.

HAKAN MUHAFIZ/ THE PROTECTOR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide sıradan ve genç Hakan'ın tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul'u korumak zorunda olduğunu öğrenmesi ve yaşantısının bir anda altüst olarak epik bir maceraya adım atması konu alınıyor. Geçmişle geleceğin, doğuyla batının buluştuğu 15 milyonluk İstanbul'da Hakan aslında hikayenin başında Kapalıçarşı'daki bir esnaftan farksız herhangi bir genç. Oysaki çok kısa zamanda doğduğu ve büyüdüğü şehrin gizemli güçlerin tehdidi altında olduğunu öğrenmesiyle onu çok başka bir dünya bekliyor olacak! Hakan kendisi için çizilmiş kaderine nasıl tepki verecek, kendisi ondan beklenen son muhafız olabilecek mi?

IMDB'YE YÜKSEK GİRİŞ YAPTI

Hakan: Muhafız (The Protector) IMDb'ye de 9.3 gibi yüksek bir puanla giriş yaptı.