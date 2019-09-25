Ay-Yıldızlılar’a gönülden tebrikler

Başkent Roma’daki İtalya Paralimpik Komitesi Tesisleri’nin ev sahipliği yaptığı şampiyonada İngiltere 10. dakikada Dan English’in attığı golle 1-0 öne geçti ve devreyi de önde tamamladı. İkinci yarının hemen başında 21. dakikada Milliler, Emrah Öcal’ın golüyle maçta eşitliği sağladı: 1-1. İngilizler’de 31’de Harris Darren ve 36’da Brandon Coleman yaptıkları sert faul ve sportmenlik dışı hareketleri sebebiyle kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda eşitlik sağlanamayınca penaltılara geçildi. 3’er penaltının kullanıldığı organizasyonda Türkiye ne yazik ki fırsatları kaçırırken, Ada temsilcisi 1 gol atarak bronz madalyanın sahibi oldu.