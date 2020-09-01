Ay-Yıldızlılar hazırlıklara başladı

UEFA Uluslar Ligi’nde 3 Eylül’de Sivas’ta Macaristan ve 6 Eylül’de deplasmanda Sırbistan’la karşılaşacak A Milli Takım, Riva’da ilk antrenmanını yaptı. Reims-Lille mücadelesinde forma giydikleri için önceki gün kampa katılamayan Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, dün İstanbul’a gelerek kadroya dahil oldu. İlk antrenmanını yapan milli takım, idman öncesinde toplu fotoğraf çektirdi.