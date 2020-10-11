AX Armani Exchange Milan - LDLC ASVEL maç sonucu: 87-73

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan, Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i konuk etti. Milan, karşılaşmadan 87-73'lük skorla galip ayrılarak 2'de 2 yaparken ASVEL Villeurbanne ise henüz galibiyet ile tanışamadı.

Milan'da Shavon Shields 17 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Sergio Rodriguez de 13 sayı üretti. Datome, LeDay ve Moraschini ise 10'ar sayıyla çift hanelere çıkan diğer isimler oldular.

ASVEL'de Amine Noua 12 sayıyla takımının en skoreri olurken Moustapha Fall ve Norris Cole da 10'ar sayıyla oynadılar.