AX Armani Exchange Milan - CSKA Moskova maç sonucu: 87-91

Turkish Airlines EuroLeague'in 17. maç döneminde İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan, sahasında Rusya temsilcilerinden CSKA Moskova'yı konuk etti. Normal süresi 80-80 eşitlikle sona eren karşılaşmada CSKA Moskova, deplasmanda uzatma sonunda rakibini 91-87 mağlup etmeyi başardı. Olimpia Milano'nun toplam 33 ribaunt aldığı karşılaşmada CSKA Moskova 30 hücum, 30 savunma ribaundu ile 60 ribaunt alarak galibiyet anlamında büyük avantaj sağladı.

Lider CSKA Moskova, 17. maçında 14. galibiyetini alırken Olimpia Milano ise 16. maçında 7. kez mağlup oldu.

CSKA Moskova'da kötü bir şut performansı sergilese de takımın yıldızı Mike James; 20 sayı, 11 asist ile öne çıkarken Daniel Hackett da 19 sayı üretti. Nikola Milutinov ise 17 sayı, 19 ribaunt ile maça damga vurdu. Milutinov'un 16 hücum ribaundu, EuroLeague tarihinde bu alanda ulaşılan en yüksek ribaunt sayısı oldu.

AX Armani Exchange Olimpia Milan'da saha içinden hiç kaçırmayan Zach LeDay, 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Kevin Punter 17, Malcolm Delaney 14 sayıyla oynadı.