Avusturya tıpkı Almanya gibi futbola dönüş konusunda hızlı davrandı. Avusturya'da normal sezonun ardından oynanacak Şampiyonluk Grubu play-off maçlarının fisktürü belli oldu. Avusturya'da ilk lig maçları 2-3 Haziran 2020 tarihleri arasında oynanacak.

Normal sezon 22 hafta üzerinden oynanmış ve LASK Linz 54 puan ile lider konumda bu grubu tamamlamıştı. Red Bull Salzburg 48 puan ile ikinci sırada, Rapid Wien 40 puanla üçüncü sırada yer aldı. Şampiyonluk grubu 23.hafta maçları ile başlayacak. Haftalar şöyle;

23.hafta 2-3 Haziran, 24.hafta 6-7 Haziran, 25.hafta 9-10 Haziran, 26.hafta 13-14 Haziran, 27.hafta 16-17 Haziran, 28.hafta 20-21 Haziran, 29.hafta 23-24 Haziran, 30.hafta 27-28 Haziran, 31.hafta 30 Haziran-1 Temmuz, 32.hafta 4-5 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Play-off maçları ile birlikte 15 Temmuz 2020 tarihinde liglerin bitmesi bekleniyor



