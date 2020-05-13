Avusturya Kupası finalinin tarihi belli oldu

Avusturya'da futbola dönüş tarihleri belli olmaya başladı. Lig maçların 2-3 Haziran'da başlaması netleşirken, Avusturya Kupası final maçının da 29 Mayıs 2020 tarihinde saat 20:45'te oynanacağı duyuruldu. Finalistlerden Red Bull Salzburg resmi sitesi üzerinden maçın tarihini ve saatini paylaştı. Red Bull Salzburg finalde Austria Lustenau ile karşı karşıya gelecek.

Red Bull Salzburg geçen sezon da Avusturya Kupası'nda finale kalmış ve Radip Wien'i 2-0 yenip duble yapmıştı. Red Bull Salzburg normal sezonu LASK Linz takımının 6 puan gerisinde tamamlamıştı. Avusturya'da Şampiyonluk play-off grubu maçları ise henüz başlamadı