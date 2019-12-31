Avustralya’nın ‘VAR’ı büyülüyor

Sadece ülkemizde değil Avrupa’nın diğer futbol ülkelerinde de tartışma konusu olmaya devam eden hakemler ve VAR (Video Yardımcı Hakem) uygulamasının dünyada en az şikayet edilen yeri Avustralya oldu...

Avustralya Ligi’nde West Sydney’in, deplasmanda Adelaide’ı 3-2 mağlup ettiği mücadelenin ardından maçın hakemi Chris Beath, yayıncı kuruluşa röportaj verdi ve tartışılan 3 VAR kararının nedenlerini tek tek anlattı.

Son olarak hafta sonu Sydney’in, taraftarı önünde Melbourne City’yi 2-1 yendiği maçta ev sahibinden Rhyan Grant’a hakem Kurt Ams sarı kart verdi. Ancak VAR uyarısı sonrası Ams, Grant’ı kırmızı kartla oyundan attı. Bu anlarda hakem-VAR odası arasındaki tüm telsiz konuşmaları, yayıncı kuruluş tarafından izleyiciyle buluştu.