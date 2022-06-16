Formula 1, Avustralya Grand Prix'sinin 2035 yılına kadar yarış takviminde yer alacağını duyurdu.

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada 2025 yılına kadar anlaşması bulunan Albert Park Pisti'nde düzenlenen Avustralya Grand Prix'sinin sözleşmesinin 2035'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Ayrıca 1996'dan beri Avustralya Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Albert Park pisti, 2023'ten itibaren Formula 2 ve Formula 3 yarışlarına da ev sahipliği yapacak.

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali konuyla alakalı, "Melbourne ve Albert Park pistinin 2035'e kadar Formula 1 takviminde yer almaya devam edeceğini doğrulamaktan mutluluk duyuyorum. Yarış her zaman taraftarların, sürücülerin ve sürücülerin favorisi olmuştur." sözlerini dile getirdi.



