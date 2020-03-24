Avustralya Futbol Ligi de askıya alındı

Avustralya Futbol Federasyonu, devam eden corona virüs salgını nedeniyle 2019-20 sezonunun askıya alındığını açıkladı.

Avustralya Futbol Federasyonu Başkanı James Johnson, bunların zor kararlar olduğunu ama daha önce benzerini görmedikleri bir dönemi yaşadıklarını belirtti.

Kararın oybirliği ile alındığını belirten Johnson, "Bu karar, FFA'nın yönetim kurulu ve Hyundai A-League takımlarının oybirliği ile alınmış bir karardır" dedi. Ayrıca Johnson, kararı alırken Profesyonel Futbolcular Birliği'ne de danıştıklarını açıkladı.

FFA, aldığı bu kararı 22 Nisan'da yeniden değerlendirecek.







