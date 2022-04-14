24 yaşındaki Arjantinli sağ bek, bu sezon Serie A’da sergilediği performans ile dikkat çekiyor. 24 maçta 6 gol atan Molina, 3 asiste imza attı.

İtalya basınında yer alan habere göre genç futbolcunun başarılı performansı bu sezon liglerinde istedikleri performansı sergileyemeyen Juventus ve Atletico Madrid’in dikkatini çekti.

Udinese Arjantinli futbolcu için 25-30 milyon avro gelir elde etmeyi umuyor. İspanyol ekibinin oyuncunun transferi için menajeriyle gelecek hafta bir görüşme yapacağı ifade edildi. 2026’ya kadar Udinese ile sözleşmesi olan Nahuel Molina için İtalyan kulübünün oyuncunun bonservisinde indirim yapması da pek olası gözükmüyor.



