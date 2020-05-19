Sao Paulo'nun genç yeteneği Gustavo Maia'nın menajeri Nilson Moura, Marca'ya yaptığı açıklamalarda oyuncusuyla Avrupa'nın devlerinin yakından ilgilendiğini belirtti.

Maia'nın Barcelona'da oynamak istediğini belirten Moura, "Daha yüksek teklifler olmasına rağmen her zaman Barcelona'da oynamak istedi. Sao Paulo Kupası'nda onu izlemeye gelmişlerdi. 3 gol attı ve görüşmelere başladık" dedi.

Başka takımların da gösterdiği ilgi nedeniyle Barcelona'nın çabuk davrandığını belirten 19 yaşındaki oyuncunun menajeri, "Liverpool ve Atletico Madrid gibi diğer kulüplerin de ilgisi olduğundan görüşmeler konusunda çabuk davrandılar" ifadelerini kullandı.