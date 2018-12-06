Avrupa’dan başarılarla döndüler

Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde düzenlenen 19'uncu Ümit Genç ve U21 Balkan Karate Şampiyonasında Büyükşehir Kağıtsporlu başarı ile döndüler.

Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde 12 ülkeden 843 sporcunun katılımıyla 19'uncu Ümit Genç ve U21 Balkan Karate Şampiyonası gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu başarılı karateciler Fatma Naz Yenen, Ahmet Bulut ve Enes Bulut Milli takımı temsilen zorlu şampiyonada yerlerini aldılar. Milli Takım adına tatamiye çıkan Büyükşehir Kağıtspor’lu Ahmet Bulut 70 kilogram Ümitler, Fatma Naz Yenen 59 kilogramda Gençler, Enes Bulut 75 kilogram’da U21 kategorilerinde milli takım ve Kocaeli’yi temsilen mücadele etti.

Şampiyonada Ahmet Bulut, Ümit kategorisinde hem bireyselde hem takım da altın madalya kazanarak çifte şampiyonluk sevinci yaşadı. Fatma Naz Yenen genç bayan takım kategorisinde üçüncülük madalyası kazandı. Enes Bulut ise U21 takımda bronz madalya kazanmayı başardı. Bu sonuçlar ile Kağıtsporlu sporcular zorlu şampiyonadan mutlu döndü.

İHA