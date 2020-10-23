UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a konuk olan Lille, Yusuf Yazıcı'nın hat-trick yaptığı maçta rakibini 4-1 mağlup etti. Yusuf Yazıcı, Avrupa kupalarındaki ilk gollerini kaydetti.

Yusuf, Sparta Prag karşılaşmasından sonra Fransa'da en çok konuşulan isimlerden olmayı başardı. Ayrıca Yusuf, Lille tarihinde bir Avrupa kupası maçında 3 gol birden atan ilk futbolcu da olmayı başardı.

Lille teknik direktörü Christophe Galtier ise maç sonrası yaptığı açıklamada Yusuf Yazıcı'dan övgüyle bahsederken, "Yusuf, ona güvenebileceğimi fazlasıyla gösterdi" ifadelerini kullandı.

Foot Mercato, Yusuf Yazıcı'ya ödenen 16.5 Milyon Euro'ya vurgu yaptı ve milli oyuncunun Sparta Prag karşısındaki performansı ile kendisine yapılan yatırımın doğru olduğunu gösterdiğini yazdı. Aynı şekilde So Foot da, Yusuf'ın ilk 44 dakikada bazı soru işaretleri yarattığını ancak kendisine güvenenleri boşa çıkartmayacak bir performans gösterdiğini yazarak, maç puanlarında milli oyuncuya 8 verdi.

L'Équipe ise, Lille'in Yusuf Yazıcı'nın 3 gollü performansı sayesinde Sparta Prag'ı domine ettiğini söyledi.

YUSUF YAZICI: ÇALIŞMANIN GÜCÜNE İNANDIM

Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından dünkü maç sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Ben hep çok çalışmanın gücüne inandım. İnsanın hayatında inişler, çıkışlar olabiliyor. Üzüntüler, sevinçler yaşanabiliyor. Ama bir tek şey değişmiyor; çok çalışmak, doğru zaman geldiğinde karşılığını veriyor. Çalışmaya ve inanmaya devam…



