Avrupa Süper Lig Başkan Yardımcısı Glazer: Yeni bir sayfa olacak
Avrupa'nın önde gelen 12 kulübünün birliğinde Avrupa Süper Lig'i kuruldu. 'The Super League' adı verilen organizasyonun başkanlığını Real Madrid başkanı Florentino Perez, başkan yardımcılığını ise Manchester United'ın sahiplerinden Joel Glazer yapacak. Glazer, lig hakkında ilk açıklamalarını yaptı
Joel Glazer, Avrupa Süper Ligi hakkında şunları söyledi: "Avrupa Süper Ligi, en iyi takımların ve en iyi oyuncuların bir araya getirecektir ve Avrupa futbolu için yeni bir sayfa açacaktır. Futbol için daha geniş bir finansal destek sağlayacaktır"