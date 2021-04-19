Avrupa Süper Lig Başkan Yardımcısı Glazer: Yeni bir sayfa olacak

Joel Glazer, Avrupa Süper Ligi hakkında şunları söyledi: "Avrupa Süper Ligi, en iyi takımların ve en iyi oyuncuların bir araya getirecektir ve Avrupa futbolu için yeni bir sayfa açacaktır. Futbol için daha geniş bir finansal destek sağlayacaktır"

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