Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası’nda ilk altın madalya

2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası’nda Türkiye Makaralı Yay Genç Erkek Takımı, altın madalya elde etti.

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve Samsun’un ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, İlkadım Okçuluk Salonu’nda devam ediyor.

Göksel Altıntaş, Batuhan Akçaoğlu ve Yakup Yıldız’ın oluşturduğu Makaralı Yay Genç Erkek Takımı, finalde İtalya’yı yenerek birinciliğe ulaştı.

Şampiyonada dün Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve Ezgi Gizem Altınçıbık’ın oluşturduğu Makaralı Yay Kadın Takımı bronz madalya kazanmıştı.

AA