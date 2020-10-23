Avrupa liglerinde geçen hafta neler oldu

İddaaseverler'e müthiş hizmet... Geçen hafta Avrupa'nın 5 büyük ligi; Serie A, Bundesliga, Premier Lig, Bundesliga ve Ligue 1'de neler yaşandı. Hangi ligde gol, hangi ligde beraberlikle çıkıyor. Gelin hep birlikte inceleyelim...

Serie A'da gol yağmuru

Özellikle son yıllarda yapılan hamlelerle yeniden Avrupa'nın en gözde ligleri arasına adını yazdıran İtalya Serie A'da bahis ve futbol severler gole doydu! 10 maçta 41 golün atıldığı haftada 0-0 sona eren Verona-Genoa maçı dışında bir tek Lazio rakip fileleri havalandıramadı.

Premier Lig beraberliğe abone

Taraflı tarafsız herkesin bir numaraya koyduğu Premier Lig'de geçen hafta maçların yarısından fazlası berabere tamamlandı (6/10). Takımların skor üretmede sorun yaşamadığı haftada 20 takımdan sadece 5'i gol bulamadı. Virgil van Dijk'ı sakatlığa kurban veren son şampiyon Liverpool, ara transfer dönemine kadar nasıl maçlar çıkaracağı ise merak konusu.

Bundesliga şaşırttı!

Bundesliga'da geçen hafta oynanan 9 maçın 8'i 2.5 alt sona erdi. Bu 8 maçtan da 4'ü beraberlikle tamamlandı. Gollü geçen tek mücadeleyi tahmin etmek zor değil. Bayern Münih, ligin yeni ekibi Arminia Bielefeld'i deplasmanda 4-1'le geçti. Bundesliga'da kupon yaparken dikkat edilmesi gereken tahmin ise TGS 2-3... Geçen hafta 9 maçın 6'sı 2-3 gol aralığında sona erdi.

La Liga'da biri atıyor, diğeri bakıyor

Son dönemde kalitesi tartışılan La Liga'da seyir zevki açısından vasat mücadeleler oluyor. Geçtiğimiz hafta oynanan 10 maçında 8'inde karşılıklı gol olmadı. Pandemiden en çok etkilenen ülkelere arasında olan İspanya'da 2.5 üstü tamamlanan maç sayısı sadece 3. Real Madrid'in Cadiz'e, Barcelona'nın ise Getafe'ye mağlup olduğu sürprizlerini de es geçmemek gerek. Hafta arasında Shakhtar'a boyun eğen Real'de Zidane'ın koltuğu sallantıda...

Ligue 1'de gollü maçlar!

Birçok futbol ve İddaasever tarafından Fransa Ligue 1 hep 2.5 altı ve beraberlik ligi olarak görülürdü. Son dünya şampiyonunun liginde bu sezon roller değişti. Mücadele gücü yüksek maçlara artık goller de ekleniyor. Ligin lideri ise milli yıldızlarımızın forma giydiği Lille! Geçen hafta Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı gol, Mehmet Zeki Çelik ise asist katkısıyla Kuzey derbisinde Lens'in mağlup edilmesine katkı sağladı. Geçen hafta Ligue 1'de 10 maçın 7'si 3.5 üst sona ererken sadece 2 karşılaşmada karşılıklı gol olmadı.