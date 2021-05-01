Akhisarspor, Spor Toto 1.Lig 33.hafta maçında Giresunspor'a deplasmanda 3-0 kaybetti ve küme düştü. Uzun bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve 2017-18 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor, sonraki yıl UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmişti. Akhisarspor, 2018-19 sezonunda da Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynamış ancak ligde kalamamıştı.

Akhisarspor iki sezon yer aldığı 1.Lig'de de tutunamadı ve gelecek sezon Misli.com 2.Lig'de mücadele edecek.

SPOR TOTO 1.LİG PUAN DURUMU