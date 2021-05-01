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Avrupa Ligi'nden Misli.com 2.Lig'e! Akhisarspor küme düştü

Spor Toto 1.Lig 33.hafta maçında Giresunspor deplasmanında 3-0 kaybeden Akhisarspor, bitime bir hafta kala Spor Toto 1.Lig'den düştü. 2017-18 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan sonraki yıl UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Akhisarspor, gelecek sezon Misli.com 2.Lig'de mücadele edecek

01 Mayıs 2021, Cumartesi 18:10 Son Güncelleme:
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Avrupa Ligi'nden Misli.com 2.Lig'e! Akhisarspor küme düştü

Akhisarspor, Spor Toto 1.Lig 33.hafta maçında Giresunspor'a deplasmanda 3-0 kaybetti ve küme düştü. Uzun bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve 2017-18 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor, sonraki yıl UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmişti. Akhisarspor, 2018-19 sezonunda da Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynamış ancak ligde kalamamıştı.

Akhisarspor iki sezon yer aldığı 1.Lig'de de tutunamadı ve gelecek sezon Misli.com 2.Lig'de mücadele edecek.

SPOR TOTO 1.LİG PUAN DURUMU

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