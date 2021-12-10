Lazio’dan istediği sonucu alıp evinde dönen Aslan gruptan lider çıkarak rahat nefes aldı. Grup etabını namağlup geçerek son 16 biletini cebine koyan Sarı- Kırmızılılar, Play-Off etabını geçerek aslında çok önemli bir engeli de aşmış oldu. Öyle ki son yıllarda kalitesi düşük olarak değerlendirilen Avrupa Ligi’nde bu sezon grup aşamasının ardından adeta Devler Ligi havası esecek. Leipzig, Porto, Dortmund, Barcelona, Sevilla, Zenit gibi Şampiyonlar Ligi arenasının gedikli takımları yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek. Play-Off turunda kozlarını paylaşacak olan birbirinden güçlü takımların arasından sıyrılan Aslan, şubat ayını kıran kırana geçecek maçları izleyerek geçirecek, son 16 Turu’ndaki rakibini bekleyecek.

Garantileyenler de köklü takımlar

Avrupa Ligi’nde Galatasaray gibi liderliği garantileyen ve mart ayını bekleyecek olan takımlar Lyon, Monaco, Spartak Moskova, Frankfurt, Leverkusen, West Ham, Kızılyıldız.



