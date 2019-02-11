Beşiktaş’ın sezon sonuna kadar kiraladığı Shinji Kagawa, UEFA organizasyonlarında oynayan en başarılı Japon futbolcu olarak dikkati çekiyor.

UEFA’nın internet sitesi, Japonya Ulusal Kuruluş Günü dolayısıyla UEFA kulüp organizasyonlarının en başarılı Japon futbolcularını listeledi.

Beşiktaş’ın sezon sonuna kadar Borussia Dortmund’dan kiraladığı Kagawa, hem maç hem de gol sayısı bakımından listede başı çekti. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Borussia Dortmund ve Manchester United formalarıyla çıktığı 53 karşılaşma ve attığı 11 golle vatandaşlarını geride bıraktı.

Galatasaray’ın sol beki Yuto Nagatomo, Inter’de oynadığı dönemde çıktığı 30 maçla UEFA organizasyonlarının 6. en deneyimli Japon futbolcusu oldu.

Bir dönem Galatasaray’da oynayan Junichi Inamoto ise sarı-kırmızılıların yanı sıra Arsenal ve Fulham formalarıyla kaydettiği 5 golle Avrupa kupalarının en skorer Japon futbolcuları listesinde 3. sırayı aldı.

Feyenoord formasıyla 2002 UEFA Kupası’nı kaldıran Shinji Ono da Avrupa kupalarında şampiyonluk sevinci yaşayan ilk Japon futbolcu olarak göze çarpıyor.

AA