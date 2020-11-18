Avrupa Judo Şampiyonası Çekya’da başlayacak

Avrupa Judo Şampiyonası, yarın Çekya’da başlayacak. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları’na puan ve kota veren şampiyona, 21 Kasım Cumartesi günü sona erecek.

Başkent Prag’da 42 ülkeden 388 judocunun mücadele edeceği organizasyonda Türkiye’yi Gül Kader Şentürk, İrem Korkmaz, Kayra Sayit, Salih Yıldız, Mihraç Akkuş, Bilal Çiloğlu, Vedat Albayrak, Muhammed Mustafa Koç, Mikail Özerler, Mert Şişmanlar ve Cemal Erdoğan temsil edecek.

Milli sporcuların karşılaşma programı şöyle:

Yarın:

Kadınlar: 48 kilo-Gül Kader Şentürk, 52 kilo-İrem Korkmaz

Erkekler: 60 kilo-Salih Yıldız ve Mihraç Akkuş

20 Kasım Cuma:

Erkekler: 73 kilo-Bilal Çiloğlu, 81 kilo-Vedat Albayrak ve Muhammed Mustafa Koç

21 Kasım Cumartesi:

Kadınlar: 78 kilo-Kayra Sayit

Erkekler: 90 kilo-Mikail Özerler, 100 kilo-Mert Şişmanlar, 100 kilo-Cemal Erdoğan