Türk boksör Avni Yıldırım, Türk boks tarihinin en önemli müsabakalarından birine çıkacak. WBC- WBA Dünya Süper Orta Sıklet Unvan maçı için Saul Alvarez (Canelo) ile karşı karşıya gelecek. Yaklaşık 80 bin kişi kapasiteli Miami Hard Rock Stadı'na koronavirüs salgını önlemleri kapsamında sadece 18 bin kişi yerinden takip edebilecek. Yoğun ilgi gösterilen biletler 8 bin dolara alıcı buluyor. Avni, organizasyondan 1 milyon dolar kazanacak. Dünyanın en iyi boksörlerinden biri olarak gösterilen Canelo ise 35 milyon dolar alacak. Artık bu dev mücadeleye saatler kaldı. Maç heyecanla beklenirken, spor severler bu mücadelenin canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki, Avni Yıldırım - Canelo Alvarez maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte tarihi boks maçının yayın bilgileri...

Avni Yıldırım-Canelo Alvarez maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Boks tarihimizin en önemli maçına artık saatler kaldı... Avni Yıldırım-Canelo Alvarez maçı 28 Şubat’ta S Sport Plus kanalından canlı izlenecek. 28 Şubat Pazar günü TSİ 03.00'te start alacak gecenin Avni ile Canelo'yu karşı karşıya getirecek ana maçının ise TSİ 06.00 civarında başlaması bekleniyor.

Avni Yıldırım ve Canelo Alvarez kıyasıya bir mücadele verecek

Geçtiğimiz Cumartesi günü kemeri elinde bulunduran David Benavidez, kurulun unvanın daha fazla karşılaşma yapılmadan durmaması için organize ettiği Roamer Alexis Angulo maçına çıkacaktı. Fakat tartı işlemi sırasında kilo standartlarının üstünde yer aldığı için ringe çıkamamıştı. Ve eğer bu zorlu karşılaşmaya çıkıp kemerini ve unvanını koruyabilseydi, rakibi Avni Yıldırım olacaktı.

Benavidez'in ringe çıkıp kemer savaşı verememesi üzerine WBC kurulu gözlerini bir sonraki en başarılı sporcu olan Canelo Alvarez'e çevirdi. Ayrıca kurul 2019 yılı Haziran ayında Alvarez'i en yüksek skora sahip elit boksör olması nedeniyle rezerve şampiyon olarak açıklamıştı.

Avni Yıldırım ise 2019 Şubat ayında teknik kararla rakibi Anthony Dirrell'e karşı aldığı yenilgiden itibaren henüz ringe ayak basmadı. Yıldırım'ın ayrıca, 3-31-3 rekorlu Jose Antonio Rodriguez Silvencia ile arasında 3 galibiyetlik bir fark bulunuyor.

Her iki sporcu için de ringe dönüş hikâyesinin yaşanacağı bu karşılaşma aynı zamanda Alvarez'i bekleyen ve yüksek ihtimalle rakibinin Gennady Golovkin'in olacağı büyük hesaplaşma için de ısınma maçı olacak.

Gözler Avni Yıldırım-Canelo maçında

Avni Yıldırım, profesyonel boks kariyerinde 23 maça çıkarken 12'si nakavt olmakla birlikte 21 kez ringde galip olan taraftı. Avni Yıldırım ve Canelo'nun bir dönem egzersiz arkadaşı olması da mücadeleyi farklı bir boyuta taşıyor. Rakibi şampiyon Alvarez ise bu zamana kadar sadece 1 kez kaybetti.

Canelo 35 Milyon, Avni Yıldırım 1 Milyon Dolar kazanacak

Yılın maçı için Avni Yıldırım organizasyondan 1 Milyon Dolar’ın üzerinde kazanç elde edecek, maçı kazanırsa kazancı hem maddi, hem manevi yönden kat kat artacak. Dünyanın en iyi boksörlerinden olan Canelo ise 35 Milyon Dolar alacak. Nefes kesen mücadele için sabırsız bekleyiş devam ediyor.

Avni Yıldırım: Bir Türk şampiyon görmek istemiyorlar

Yılın maçına iddialı bir şekilde hazırlandığını ve şampiyonluğa yürüdüğünü ifade eden Yıldırım: “Bir Türk şampiyon görmek istemiyorlar, bunun için sahada mağlup olsalar da ring dışında haksız yollarla galip geliyorlar. Bu ülkenin öz evladı olarak ve ülkemin de desteğini alarak başarmayı, özellikle ekstra zorlukların yaşandığı bugünlerde ülkeme altın kemer ile dönmeyi çok istiyorum. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım.”

'Kazanmak için dövüşmeye devam edeceğim'

Türk profesyonel boks tarihinin en büyük maçı olan Avni Yıldırım vs. Canelo karşılaşması Türkiye’de ve dünyada MMA severler tarafından heyecanla beklenirken, Yıldırım: “Rakibim ne kadar zorlu olursa olsun, ringe kazanmak için çıkacağım. Bundan önceki son maçı kazanmama rağmen hakkım yendi, galibiyet rakibe verildi. Ringde yendim, jüriye yenildim. Yani sadece ringin içinde değil, ring dışında da mücadele veriyorum. Ama ne olursa olsun pes etmeden, kazanmak için dövüşmeye devam edeceğim.” dedi.

Joel Diaz: Canelo’yu zorlu bir maç bekliyor

Avni Yıldırım’ın antrenörü Joel Diaz:“ Avni zeki, çalışkan, başarılı, azimli, başarıya odaklı ve öğrenme kabiliyeti yüksek olan bir sporcu. Çalışmaya başladığımız ilk günden bugüne çok ciddi gelişmeler kaydetti. Sakatlıkları vardı ama şuan formu gayet iyi. Ben bir antrenör olarak sporcumu bu büyük maça en iyi şekilde hazırlamakla yükümlüyüm ve tüm samimiyetimle söylemeliyim ki Canelo’yu zorlu bir maç bekliyor.” dedi.



