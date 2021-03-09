Attila Szalai her geçen gün büyülüyor

Son dönemde Zanka'dan Falette'e, Diego Reyes'ten Lemos'a ve Tisserand'a kadar birçok Türk ve yabancı stoper transferi yapan Fenerbahçe sonunda savunmacısını buldu. Kanarya'nın devre arasında Güney Kıbrıs takımlarından Apollon Limassol'dan 2 milyon euroya transfer ettiği ve geldiği günden bu yana sanki uzun zamandır takımda oynuyormuş gibi katkı veren, savunmadaki kritik hataların azalmasında başrol oynayan hatta asıl mevkisi olmamasına rağmen sol bekte bile oynayan Attila Szalai Konyaspor karşısında Sarı Lacivertliler'deki ilk golünü de atmış oldu.

Geçtiğimiz hafta da Antalyaspor karşısında çizgiden top çıkaran ve belki de mağlubiyetin önüne geçen Macar stoperin sağlam duruşu, sol ayaklı olması ve bu sayede oyun kurulmasında takıma katkı vermesi, risksiz ve direkt oynayabilmesi en çok ön plana çıkan özellikleri...

Hakemlerle ve rakip takım oyuncularıyla fazla diyaloğa girmeden işini yapan Macar stoperi taraftar da kısa sürede bağrına bastı.





İlgili Haberler Szalai ve Osayi-Samuel siftah yaptı







