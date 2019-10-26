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Atletizm yarışlarına 5 okuldan 120 sporcu katıldı

Atletizm yarışlarına 5 okuldan 120 sporcu katıldı

26 Ekim 2019, Cumartesi 11:17
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Atletizm yarışlarına 5 okuldan 120 sporcu katıldı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen atletizm yarışlarına, 5 okuldan 120 sporcu katıldı.

Osmaniye gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından  düzenlenen Atletizm Cumhuriyet Kupası yarışları 7 Ocak Şehir Stadyumunda tamamlandı.
5 Okuldan 120 atletin katılımıyla düzenlenen müsabaka sonrasında dereceye giren sporculara ödülleri Spor Şube Müdürü Arif Özsarı ve Beden Eğitimi Öğretmenleri tarafından verildi.

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